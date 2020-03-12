Оман прекратил выдачу виз туристам из всех стран мира из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Власти Султаната Оман, опасаясь бесконтрольного распространения в стране коронавируса, прекращают выдачу въездных виз для туристов из всех стран мира без исключения. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia .

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В постановлении оманской Высшей комиссии по противодействию коронавирусу отмечается, что султанат "приостанавливает выдачу туристических виз для гостей из любой страны мира".

Кроме того, комиссия наложила запрет на заход в порты страны любых морских туристических судов и распорядилась остановить все намеченные спортивные и общественные мероприятия в султанате. Также принято решение, что на судебных заседаниях могут присутствовать, за исключением судей, только лица, которые непосредственно причастны к рассматриваемому делу.

К настоящему времени в султанате было выявлено более десяти случаев инфицирования новым коронавирусом. Большинство из них связаны с посещением подданными Омана Ирана. Все они помещены в карантин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.