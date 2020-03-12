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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане

Местная жительница 1969 года рождения недавно вернулась из Ирана

БАКУ, 12 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.

"Вернувшаяся с лечения из Ирана гражданка Азербайджана, 1969 года рождения, обратилась в больницу из-за хронических проблем со здоровьем. Наряду с тяжелым аутоиммунным заболеванием и почечной недостаточностью, у нее было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Несмотря на усилия врачей, ее жизнь не удалось спасти", - говорится в сообщении.

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АзербайджанРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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