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Распространение коронавируса нового типа

В Нидерландах за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество зараженных составило 614 человек

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за минувшие сутки. Об этом свидетельствует информация, представленная в четверг Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды страны.

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"За сутки было выявлено 111 новых случаев заражения, - сказали в организации. - Таким образом, в общей сложности к настоящему моменту COVID-19 выявлена у 614 человек". Уже сейчас власти говорят о том, что число инфицированных на самом деле может быть больше. Скончались от коронавируса пять человек. Все они были пожилыми людьми, страдавшими от других заболеваний.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта.

В четверг было объявлено о том, что из-за коронавируса в Гааге перенесена Всемирная конференция по свободе СМИ, которая должна была пройти 22-24 апреля. В качестве новых дат проведения мероприятия обозначены 18-20 октября. Кроме того, была отменена церемония награждения победителей конкурса World Press Photo, планировавшаяся на 16 апреля. Но несмотря на отмену мероприятия, победители будут объявлены в этот день через интернет.

 

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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