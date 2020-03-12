В Петербурге количество госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло до 129

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран, за последние три дня увеличилось с 87 до 129 человек, следует из сообщения городского управления Роспотребнадзора.
"В инфекционные больницы за весь период эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции с признаками ОРВИ госпитализировано 255 человек, прибывших из неблагополучных по этой инфекции регионов. На 12 марта 2020 года на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.
По последним данным, в городе в общей сложности под медицинским наблюдением на 12 марта остаются 1335 человек, в том числе более 700 студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени Мечникова, они контактировали с зараженным коронавирусом иностранцем, который ранее приехал из Италии. Также к этому числу относятся граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов и находящиеся под домашним наблюдением, пояснили ТАСС в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что в Петербурге проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после возвращения в Россию. В управлении пояснили, что каждый такой пациент проходит обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день установлено, что заболевания у данной категории граждан в основном вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.
Также в управлении напомнили горожанам о рекомендации воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия.
Официально в Петербурге на данный момент подтверждены два случая коронавирусной инфекции, заболевшие вернулись из Италии. Всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения.