В Петербурге количество госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло до 129

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран, за последние три дня увеличилось с 87 до 129 человек, следует из сообщения городского управления Роспотребнадзора.

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"В инфекционные больницы за весь период эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции с признаками ОРВИ госпитализировано 255 человек, прибывших из неблагополучных по этой инфекции регионов. На 12 марта 2020 года на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе девять детей", - говорится в сообщении. По последним данным, в городе в общей сложности под медицинским наблюдением на 12 марта остаются 1335 человек, в том числе более 700 студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени Мечникова, они контактировали с зараженным коронавирусом иностранцем, который ранее приехал из Италии. Также к этому числу относятся граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов и находящиеся под домашним наблюдением, пояснили ТАСС в ведомстве.