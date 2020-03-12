Власти Ульяновской области введут режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы предотвратить завоз коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

В регионе создан соответствующий оперативный штаб, который переведен в круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Его губернатор возглавил лично. Морозов дал поручение создать несколько рабочих групп, ответственных за разные сферы.

Первая будет контролировать все виды транспорта, которыми население прибывает на территорию региона, для предотвращения проникновения вируса в Ульяновскую область. Другая рабочая группа займется организацией работы медицинских учреждений региона по обследованию, а при необходимости, лечению людей с признаками коронавируса. В задачи третьей группы войдет разработка мер по недопущению урона экономике региона, который возможен из-за экономических отношений ульяновских предприятий со странами с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Четвертая рабочая группа займется организацией информационно-разъяснительной и профилактической работы с населением.

Морозов поручил штабу определить целесообразность проведения массовых мероприятий на территории региона, разработать меры профилактики в отношении людей старшего поколения и план действий по дезинфекции всех видов общественного транспорта и общественных зданий, по обеззараживанию сточных вод. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям региона принято решение о выделении 30 млн рублей на укрепление материально-технической базы здравоохранения и для мероприятий, связанных с профилактическими работами и возможным лечением коронавируса. Документ будет обнародован 13 марта, после чего вступит в силу.