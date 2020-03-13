Запрет на въезд в США из 26 европейских стран вступает в силу

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Запрет на въезд в США иностранцев, прибывающих из стран Европы, вступает в силу в пятницу. Неожиданное решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о котором было объявлено в среду на фоне распространения в стране и мире нового коронавируса, застигло европейских граждан и власти врасплох.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США", - сказал Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в среду вечером. На такой шаг президент США пошел, когда число заразившихся новым коронавирусом на территории США перевалило за тысячу, а болезнь, вызванная им, привела к смерти более 35 человек.

Еще в конце февраля, когда число инфицированных в США не превышало двух десятков, Трамп говорил о том, что американская администрация готова к худшему сценарию распространения новой инфекции и предприняла "самые решительные действия в современной истории", чтобы остановить ее. "Мы великолепно организованы. Мы готовы к худшему, но надеемся, что все ограничится весьма незначительными [последствиями]", - указывал американский лидер. Уже спустя неделю Трамп признался, что рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в США из стран, помимо КНР и Ирана, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения.

Суть запрета и исключения из него

Запрет на въезд вступает в силу в 23:59 по времени Восточного побережья США (14 марта в 06:59 мск). Ограничение на въезд в США из ряда европейских стран вводится сроком на 30 дней, однако Трамп отметил, что может как отменить его раньше времени, так и в случае необходимости продлить его действие. Попасть в Соединенные Штаты с 13 марта нельзя будет из 26 стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Запрет распространяется не только на граждан и подданных перечисленных государств, но и на иностранцев, которые были на их территории в течение двух недель перед предполагаемой поездкой в США. При этом американские граждане, их супруги, дети и ближайшие родственники, а также обладатели грин-карт (права на постоянное жительство в США), посещавшие эти страны, будут иметь право беспрепятственно вернуться в страну. Американский лидер особо отметил, что под действие ограничений не попадет Великобритания.

Ограничения на въезд из Европы в США не затронут также дипломатов из ООН. Кроме того, попасть на территорию страны смогут те, кто на момент вступления запрета в силу будут находиться на борту самолета, направляющегося в Соединенные Штаты.

Европейцев не предупредили

Реакция со стороны европейских политиков говорит о том, что ограничительные меры со стороны американской администрации застали их врасплох, и возможность введения запрета на въезд в США из их стран никак не обговаривалась заранее. Так, в четверг главы Еврокомиссии и Евросовета Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором осудили одностороннее решение американских властей.

"Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - отмечается в документе. Мишель и фон дер Ляйен подчеркнули, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "Он требует сотрудничества, а не односторонних действий", - указывается в заявлении. В свою очередь Трамп настаивает на том, что Евросоюз не принял необходимых мер для борьбы с распространением коронавируса, и "в результате приезжающие из Европы создали в США большое количество новых очагов" инфекции.

К настоящему моменту, по данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ), в странах ЕС зафиксированы более 22 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 943 человека умерли. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Италии, где на 12 тыс. инфицированных приходится 827 случаев летального исхода. Во Франции, Испании и Германии от COVID-19 умерли в общей сложности около 100 человек.

Запрет уже распространяется на Китай и Иран

Вашингтонская администрация ранее ввела временный запрет на въезд в США иностранцев с территории КНР и Ирана, а также посетивших эти страны менее, чем за 14 дней до прибытия в Соединенные Штаты. Исключения также касались граждан Соединенных Штатов, членов их семей и тех, кто имеет постоянный вид на жительство в стране. При этом они при въезде на территорию США обязаны проходить медицинскую проверку в одном из 11 оборудованных для этого аэропортов.