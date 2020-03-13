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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Катаре из-за угрозы коронавируса закроются музеи, театры и детские площадки

По данным Катарского информационного агентства, ограничительные меры вступят в силу в 13 марта

ТАСС, 13 марта. Власти Катара приняли решение временно закрыть для посещения музеи, объекты культурного наследия, театры, кинотеатры, спортивные залы и детские площадки по всей стране, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило Катарское информационное агентство.

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По его данным, ограничительные меры вступят в силу в пятницу 13 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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КатарРаспространение коронавируса нового типа
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