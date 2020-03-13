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Распространение коронавируса нового типа

Жители Бельгии из-за коронавируса скупают товары первой необходимости

Общее число зараженных в стране достигло 399

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет безопасности Бельгии, созванный 12 марта вечером уже более четырех часов дискутирует о мерах, которые страна должна принять против коронавируса, на фоне стихийного закрытия учебных и культурных заведений, отмены массовых мероприятий и паники в магазинах. Решение о карантинных мерах, которые продлятся до шести недель принимают в стихийном порядке местные власти городов, провинций и отдельных коммун, а также администрации предприятий и учреждений. В магазинах люди после работы 12 марта буквально смели с полок крупы, макароны, консервы, моющие и гигиенические средства.

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Как сообщила газета Dernier er, на заседании национального Совета безопасности (куда входят все ключевые министры), возникли острые разногласия между политиками двух регионов королевства - южной франкоязычной Валлонии и северной нидерландскоязычной Фландрии о том, надо ли закрывать школы, и если да, то насколько.

Они также должны принять решение об общей мобилизации всей системы здравоохранения, высвобождении мест в больницах для значительного притока зараженных, лимитированном снабжении медучреждений медицинскими масками и другими санитарными средствами, которые исчезли из свободной продажи еще в начале февраля. Сейчас достать их в Бельгии для людей, не имеющих отношения к медицине, невозможно ни за какие деньги.

Не дожидаясь правительства

Тем временем, как сообщил телеканал RTBF не дожидаясь решений Брюсселя, все университеты и значительная часть школ страны уже самостоятельно приняли решение и объявили о закрытии на шесть недель - до 18 апреля, то есть до конца официальных пасхальных каникул (с 6 по 17 апреля), их учащиеся переведены на дистанционное обучение. Бельгийская католическая церковь объявила о прекращении крупных религиозных церемоний, включая венчания и похороны, на которые будет допускаться "ограниченный круг лиц". В стране по распоряжению местных властей или решению организаторов отменены практически все массовые культурные и спортивные мероприятия.

Бельгийские суды по меньшей мере на месяц отложили большинство процессов и рассмотрение всех несрочных дел. По информации газеты Dernier er случаи заражения коронавирусом уже обнаружены в тюрьмах, в результате чего переполненная пенитенциарная система страны ищет собственные возможности для введения карантинных мер.

Институты ЕС подали пример

Базирующиеся в Брюсселе институты ЕС начали закрываться в числе первых. Еврокомиссия отправила весь свой персонал работать на дому с 16 марта, о чем 12 марта днем сообщило агентство Reuters, со ссылкой на европейских чиновников. Официально отменен второй раунд переговоров по Brexit, который должен был пройти в Лондоне на следующей неделе. Европарламент уже в начале этой недели сначала перенес свою плановую сессию из Страсбурга в Брюссель, затем сократил ее с четырех до двух дней, а после этого председатель Европарламента Давид Сассоли объявил себя в добровольном карантине, поскольку недавно побывал на родине - в Италии.

Пустеющие полки

Вечером 12 марта в Бельгии началась паническая скупка продуктов питания и гигиены в магазинах, в течение двух часов после завершения рабочего дня с полок смели макароны и крупы, консервы, моющие средства, туалетную бумагу. Как сообщили корреспонденту ТАСС работники нескольких магазинов, "запасы товаров на складах остаются значительными", 13 марта эти товары будут вновь завезены, однако ажиотажный спрос очень велик, и невозможно прогнозировать, как долго он продлится. В целом, бельгийцы закупаются спокойно, с пониманием воспринимая громадные очереди и быстро пустеющие полки.

Пандемия

Общее число зараженных в Бельгии в четверг выросло на 85 человек и достигло 399, три человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. 

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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