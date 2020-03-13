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Распространение коронавируса нового типа

Полиция назвала дезинформацией данные о планах закрыть автодороги и метро в Нью-Йорке

Количество подтвержденных случаев заражения в городе достигло 95

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Утверждения о планах полиции из-за коронавируса перекрывать движение наземного транспорта по автодорогам и поездов в метро города Нью-Йорк не соответствует действительности. Об этом информировало в четверг управление полиции мегаполиса.

"В социальных сетях появляется много дезинформации. Одна запись в Twitter является в особенности ложной. Вопреки этому, у управления полиции Нью-Йорка нет планов останавливать движение по автодорогам и в метро", - отмечается в Twitter органов правопорядка города.

Это опровержение размещено вскоре после пресс-конференции мэра Билла де Блазио, который объявил в четверг в Нью-Йорке режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По словам градоначальника, такие крупнейшие арены, как "Мэдисон сквер гарден" и "Барклис сентер", скорее всего, придется закрыть на несколько месяцев для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке возросло за сутки на 42, достигнув 95. 1780 человек добровольно соблюдают режим карантина, еще 29 помещены в карантин принудительно. В Нью-Йорке отменен парад в честь Дня святого Патрика, а в одноименном штате по большей части запретили проводить мероприятия с участием от 500 человек и более. Эта мера в первую очередь касается знаменитых театров Бродвея.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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