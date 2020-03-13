В Аргентине зафиксировали три первых случая передачи коронавируса на территории страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Аргентинские медики подтвердили три первых случая передачи коронавируса на территории страны, общее число заражений достигло 31. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"Сегодня были подтверждены десять новых случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в провинциях Чако, Кордова, Буэнос-Айрес и в столице. В семи случаях заболевшие вернулись из поездки в зону повышенного риска, в то время как остальные трое находились в близком контакте с заболевшими, у которых был подтвержден коронавирус", - говорится в заявлении.

"Общее число подтвержденных случаев в Аргентине составляет 31 человек, из них один умер", - отмечает ведомство.

Все заболевшие были изолированы. В настоящее время власти Аргентины устанавливают, с кем пациенты могли находиться в контакте.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.