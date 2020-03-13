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Распространение коронавируса нового типа

Португалия закрывает школы из-за угрозы коронавируса

Премьер страны Антониу Кошта также заявил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, будет запрещено высаживаться на территории Португалии

ТАСС, 13 марта. Власти Португалии приняли решение закрыть школы по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом, как передает агентство Reuters, в четверг сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Он отметил, что учебные заведения будут закрыты с понедельника 16 марта по меньшей мере до 9 апреля. Запрет на посещение также коснется ночных клубов, а доступ в рестораны и торговые центры будет ограничен. Кроме того, премьер заявил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, будет запрещено высаживаться на территории страны.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Португалии достигло 78 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ПортугалияКошта, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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