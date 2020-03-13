Португалия закрывает школы из-за угрозы коронавируса

ТАСС, 13 марта. Власти Португалии приняли решение закрыть школы по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом, как передает агентство Reuters, в четверг сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Он отметил, что учебные заведения будут закрыты с понедельника 16 марта по меньшей мере до 9 апреля. Запрет на посещение также коснется ночных клубов, а доступ в рестораны и торговые центры будет ограничен. Кроме того, премьер заявил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, будет запрещено высаживаться на территории страны.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Португалии достигло 78 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.