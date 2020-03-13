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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австрии с 16 марта примут новые мер против коронавируса

При этом австрийский канцлер Себастьян Курц подчеркнул, что чем раньше правительство примет меры, тем больше будет возможностей не допустить распространения инфицирования

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Австрия с 16 марта сократит до минимума общественную жизнь с целью борьбы с распространением заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Завтра мы представим новые меры. С понедельника мы должны сократить общественную жизнь в Австрии до минимума, чтобы когда-либо добиться исправления графика заражений. Вирус нельзя остановить, заражения нельзя остановить, но мы должны добиться выравнивания графика, чтобы, по меньшей мере, пик вышел за сезон заболеваемости гриппом", - проинформировал Курц в эфире телеканала ORF-2.

По его словам, чем раньше правительство примет меры, тем больше будет возможностей не допустить распространения инфицирования. "Решающий момент заключается в том, что надо реагировать сейчас, а не ждать дальнейшего роста цифр. Взгляните на график всех европейских стран - математически можно подробно рассчитать, где мы будем находиться через неделю или две. В воскресенье или в начале следующей недели у нас будет более 1 тыс. случаев [заражения], через неделю будет более 10 тыс. [случаев заражения], поэтому важно действовать быстро и принимать жесткие меры", - пояснил Курц.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 361. Один человек умер, четверо выздоровели. С целью борьбы с распространением нового вируса власти страны запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Ограничения не касаются общественного транспорта, органов государственного управления, торговых центров и магазинов. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим с 16 марта до 12 апреля.

МИД страны повысил уровень угрозы безопасности для здоровья австрийцев во всех странах мира, призывал их отказаться от зарубежных поездок и вернуться на родину. Канцлер ранее призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить контакты в обществе, избегать посещения пожилых людей, которые находятся в группе риска, а также по возможности отказаться от несрочных поездок и активной общественной жизни.

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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