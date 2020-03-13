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Распространение коронавируса нового типа

Трюдо обсудил с Трампом и Джонсоном ситуацию с коронавирусом

В Канаде уже выявили 138 случаев заражения новым коронавирусом

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых обсудил с ними текущую ситуацию с распространением нового коронавируса. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба главы канадского правительства.

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"Сегодня (12 марта - прим. ТАСС) премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, - говорится в заявлении. - Лидеры обсудили шаги, которые они предпринимают для защиты и безопасности населения своих стран и повышения экономической устойчивости в условиях распространения вируса COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)". Трюдо и Трамп также договорились тесно сотрудничать в вопросах, касающихся совместной границы Канады и США.

Позже в четверг Трюдо также обсудил ситуацию вокруг коронавируса с премьер-министром Джонсоном. Они отметили важность международной координации при реагировании на распространение вируса.

В Канаде первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент заболевание выявлено у 138 человек, один заразившийся умер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
КанадаСШАВеликобританияТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдДжонсон, БорисРаспространение коронавируса нового типа
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