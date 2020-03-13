В Вашингтоне из-за коронавиурса закрывают музеи и зоопарк Смитсоновского института

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Музеи и Национальный зоопарк американской столицы, принадлежащие Смитсоновскому институту, закрываются с 14 марта из-за нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении института.

"В качестве меры предосторожности для здоровья населения из-за COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) все музеи Смитсоновского университета в Вашингтоне (округ Колумбия) - включая Национальный зоопарк - столичном районе и в Нью-Йорке будут временно закрыты для посещения с субботы, 14 марта. Здоровье и безопасность посетителей, персонала и волонтеров Смитсоновского университета - это важнейший приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом", - отмечается в документе.

"В связи с быстро меняющимся характером ситуации мы в настоящее время не объявляем дату возобновления работы [музейного комплекса]", - заключили в институте.

Расположенный в столице США Смитсоновский институт - это крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс, который считается государственным учреждением и финансируется в основном правительством США. В его систему входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров, один из которых базируется за рубежом - в Панаме. Вход практически во все музеи системы Смитсоновского института и Национальный зоопарк бесплатный.