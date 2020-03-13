"Известия": четверть российских работодателей одобряют идею штрафов за перекуры

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Около 25% работодателей России выступают поддерживают идею штрафов за перекуры. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Отвечая на вопрос об отношении к предложению штрафовать сотрудников за перекуры в рабочее время, 7% опрошенных ответили "крайне положительно", 18% - "скорее положительно". Около половины работодателей против такой меры и 21% относится к ней нейтрально, остальные затруднились ответить. Однако на практике подобные меры вводятся лишь в 1% компаний, еще 3% полностью запрещают употребление табака в рабочее время.

Примечательно, что в небольших компаниях к перекурам относятся несколько жестче, в крупных же работодатели более лояльны. В фирмах, где работают 50 человек, за введение штрафов выступают 32%, а на крупных предприятиях, штат которых насчитывает более 500 сотрудников - только 12%. Также аналитики HeadHunter выяснили, что при найме персонала 41% российских работодателей стремятся нанять сотрудников без вредной привычки, а 57% не обращают на это внимания.

По данным издания, в прошлом году идея штрафовать курильщиков была предложена Минздравом, инициатива была представлена в методических рекомендациях министерства "Корпоративные модельные программы "Укрепления здоровья работающих". На сегодняшний день такие меры предпринимаются в США, Великобритании, Германии, Канаде и Албании. В этих странах зарплата работников, употребляющих табак, меньше на 2-23%, чем у некурящих коллег.