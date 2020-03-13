{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Reuters: число зараженных коронавирусом в штате Вашингтон выросло за сутки почти на сотню

Общее количество инфицированных в этом штате составило 457

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в штате Вашингтон выросло за сутки на 91 человека. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

На эту тему
"Системный провал". Как вирус тестирует Америку

По данным на 12 марта число инфицированных в этом штате составило 457 человек, зафиксирован 31 летальных исход. Вашингтон является наиболее пострадавшим от инфекции американским штатом.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся новым коронавирусом в Мексике возросло до 15
Трое инфицированных, обнаруженных за последние сутки, ранее побывали в Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС