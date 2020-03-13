Reuters: число зараженных коронавирусом в штате Вашингтон выросло за сутки почти на сотню

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в штате Вашингтон выросло за сутки на 91 человека. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По данным на 12 марта число инфицированных в этом штате составило 457 человек, зафиксирован 31 летальных исход. Вашингтон является наиболее пострадавшим от инфекции американским штатом.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.