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Распространение коронавируса нового типа

"Известия" рассказали о росте спроса на тепловизоры в России

По данным издания, российские компании не успевают их производить, поскольку до недавнего времени тепловизоры не были столь востребованы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спрос на тепловизоры и инфракрасные термометры сильно возрос из-за вспышки коронавируса, компании в России не успевают их производить. Это в пятницу констатируют "Известия".

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"Раньше мы получали один запрос на тепловизор в день, а теперь - около сотни. К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т. д. Чтобы выполнить все заказы, потребуется увеличить производство в 200 раз", - цитирует издание Виктора Васильева, заместителя коммерческого директора компании "Техно-Ас", производящей подобное оборудование. Васильев подчеркнул, что до недавнего времени тепловизоры не были столь востребованы, во всем мире они составляли около 1% общего количества устройств для дистанционного измерения температуры. Стоимость самого дешевого медицинского прибора равна 850 тыс. рублей, средняя - 1,5 млн рублей.

Нарастить производство также мешают проблемы с поставками из КНР, так как в Китае закупались необходимые компоненты и узлы. В Минпромторге "Известиям" рассказали, что к ключевым производителям тепловизионных приборов в РФ относятся Новосибирский приборостроительный завод, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод, компании "Астрон", "Фортуна", НПК "Фотоника", "ВВС-Тепловизор", НПО "АМБ" и прочие. Также в ведомстве сообщили, что холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" уже разрабатывает тепловизоры, которые полностью состоят из отечественных комплектующих.

"Стоимость нашего прибора будет на 20% ниже зарубежных аналогов. Учитывая необходимость оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции, работа над устройством может быть завершена в ближайшие недели", - приводит газета слова представителя "Ростеха".

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