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Распространение коронавируса нового типа

Заразившаяся коронавирусом филиппинка общалась в ООН с двумя дипломатами другой страны

Их национальность не уточняется

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудница постпредства Филиппин при ООН, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, 9 марта контактировала с двумя дипломатами из другой страны. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом он не уточнил национальность дипломатов, с которыми проводила встречу представительница Филиппин.

"Делегат приходила в штаб-квартиру 9 марта примерно на 30 минут в середине дня, она посещала только одну переговорную комнату, где с того моменты была трижды сделана уборка", - сказал он.

"Дипломат не контактировала с сотрудниками самой организации, но встречалась с двумя делегатами из другой миссии. Медицинские сотрудники ООН сейчас связываются с ними", - информировал Дюжаррик.

О первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стало известно ранее 12 марта. Постпредство Филиппин распространило письмо с предупреждением других миссий о том, что заболела одна из их сотрудниц. Само постпредство Филиппин закрыто, все его сотрудники отправлены на добровольный карантин.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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