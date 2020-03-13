Минздрав Украины предложил провести внеочередное заседание Рады по коронавирусу

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины предлагает провести внеочередное заседание Верховной рады для принятия законопроекта, необходимого для реагирования на пандемию коронавируса. Об этом сказал заместитель министра - главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "1+1" .

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"Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможивания товаров, которые используются для противодействия заболеванию коронавирусной инфекциеи. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, это отдельный список товаров, который будет устанавливаться кабинетом министров", - сообщил он.

"Думаю, министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Раду на внеочередную сессию для принятия этого закона", - добавил замминистра.

По данным Минздрава Украины, число зараженных коронавирусом в стране возросло до трех. В четверг, 12 марта, зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Первый случай заражения на Украине был зафиксирован еще 3 марта.