В РСТ заявили о 20 россиянах на лайнере в Карибском море, где заподозрили коронавирус

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. 20 россиян находятся на лайнере Costa Magic, который стоит в Карибском море в связи с подозрением на коронавирус у ее пассажиров и членов экипажа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Это лайнер Costa Magic итальянском круизной компании. У них подозрение на коронавирус у трех членов экипажа и у трех пассажиров. Их не принял сначала порт Гваделупы, потом их не приняли еще несколько портов в Карибском море. В итоге корабль стоит, вокруг него курсирует полицейская шлюпка", - сказала она.

По ее словам, информации о том, что коронавирус мог быть выявлен у россиян, нет. Гражданство заболевших не называется. Сейчас пострадавшие ждут результатов анализов.

"На корабле 20 российских туристов из Москвы, Петербурга, Ижевска и еще каких-то городов. Это клиенты туроператоров. Туроператоры рассказали мне, что каждому пассажиру круизная компания на кредитную счет на корабле кинула по 450 евро, чтобы они себе ни в чем не отказывали, потому что круиз должен был уже кончиться", - сообщила Тюрина. Кроме того, туроператор планирует компенсировать туристам полную стоимость круиза в виде следующего круиза, который выберут пассажиры.

Также, по словам Тюриной, планируется, что сама круизная компания будет заниматься возвращением туристов домой, так как они пропустили свои обратные вылеты. Она добавила, что обстановка на корабле спокойная, паники нет, круиз продолжается с обычной программой. "Пока все ждут развития событий", - заключила пресс-секретарь РСТ.