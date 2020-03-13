Владимирский производитель медицинских масок в пять раз увеличил объем производства

ВЛАДИМИР, 13 марта. /ТАСС/. Владимирский производитель медицинских масок, компания "Бриз-Кама" в пять раз увеличила производство продукции из-за ажиотажного спроса, вызванного распространением нового коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель компании Александр Смирнов.

"Ажиотаж, конечно, мы чувствуем, но пока работаем в одну смену, справляемся. Пришлось увеличить количество персонала, задействовать дополнительное оборудование. До этого мы производили 2 тыс. масок в день, сейчас - порядка 10 тыс. штук", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент очередь заказов на продукцию сформирована до мая, в то время как прежде маски можно было в любое время приобрести на складе предприятия. Особую обеспокоенность производителей вызывает поставка сырья.

"С сырьем, конечно, есть проблемы. Пока у нас запас, мы работаем над этим вопросом. В основном сырье было все китайское, сейчас покупать там нет возможности. Выходим на российских производителей", - добавил Александр Смирнов.