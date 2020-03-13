Брюссель призвал страны ЕС воздерживаться от широких запретов на передвижение людей

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала страны ЕС воздерживаться от введения широких запретов на поездки граждан в связи с коронавирусом, подчеркнув, что эти меры должны быть пропорциональными.

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"Запреты на передвижение людей - это не самое эффективное средство от коронавируса. Страны ЕС должны предпринимать пропорциональные меры", - заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она приветствовала экстренные карантинные меры, которые предпринимают страны ЕС, однако призвала "придерживаться научного подхода и принципа пропорциональности".

Фон дер Ляйен также поддержала меры по государственному контролю всех поставок респираторных масок, дефицит которых испытывает ЕС. По ее словам, маски и другие медицинские средства первой необходимости должны направляться напрямую в медицинские учреждения, а не в свободную продажу. Она также подчеркнула, что медицинские средства "должны сразу направляться туда, где они нужнее всего", при этом необходимо избегать мер, которые будут вести к созданию избыточных запасов в той или иной стране ЕС.