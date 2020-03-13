{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Брюссель призвал страны ЕС воздерживаться от широких запретов на передвижение людей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что меры должны быть пропорциональными

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала страны ЕС воздерживаться от введения широких запретов на поездки граждан в связи с коронавирусом, подчеркнув, что эти меры должны быть пропорциональными.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Запреты на передвижение людей - это не самое эффективное средство от коронавируса. Страны ЕС должны предпринимать пропорциональные меры", - заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она приветствовала экстренные карантинные меры, которые предпринимают страны ЕС, однако призвала "придерживаться научного подхода и принципа пропорциональности".

Фон дер Ляйен также поддержала меры по государственному контролю всех поставок респираторных масок, дефицит которых испытывает ЕС. По ее словам, маски и другие медицинские средства первой необходимости должны направляться напрямую в медицинские учреждения, а не в свободную продажу. Она также подчеркнула, что медицинские средства "должны сразу направляться туда, где они нужнее всего", при этом необходимо избегать мер, которые будут вести к созданию избыточных запасов в той или иной стране ЕС.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными
Официального подтверждения этой информации пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС