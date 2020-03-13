Лидеры стран G7 проведут видеоконференцию по проблеме коронавируса

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Лидеры государств - участников Группы семи (G7) проведут в понедельник экстренное совещание в формате видеоконференции, чтобы обсудить предотвращение эпидемии коронавируса. Соответствующее сообщение разместил в пятницу на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и остальными лидерами G7 мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит в формате видеоконференции, посвященный [заболеванию] COVID-19, - написал он. - Мы будем координировать исследования в области вакцин и методов лечения, а также работать над экономическими и финансовыми мерами".

Помимо этого, агентство AFP со ссылкой на источник в администрации французского лидера сообщило, что Макрон созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он предложил ей рассмотреть вопрос об ужесточении контроля на внешних границах Шенгенской зоны, на въезд и на выезд. Также президент выступил за отказ в пропуске в указанную зону людей из тех стран, где отмечается повышенный риск заражения.

О первых случаях инфицирования коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Согласно последним данным управления здравоохранения республики, число умерших в стране достигло 61, заразились 2876 человек.