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Распространение коронавируса нового типа

Версальский дворец прекращает принимать туристов из-за коронавируса

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Бывшая резиденция французских королей и символ французского абсолютизма - Версальский дворец - временно прекращает прием посетителей в связи с распоряжением властей о мерах борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте дворца.

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"Информация о коронавирусе: в соответствии с правительственными постановлениями Версальский дворец, дворцы Малый и Большой Трианон, а также Музей Карет (напротив входа во дворец - прим. ТАСС) закрыты. Сады и парк остаются открытыми", - гласит короткое послание.

Ранее о прекращении работы до нового распоряжения властей заявили Лувр и музей Орсэ. Это произошло после того, как премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1 утром в пятницу сообщил о запрете на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками в связи с распространением в стране коронавируса.

О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Согласно последним данным французского управления здравоохранения, число погибших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, достигло в стране 61, инфицированы 2876 человек.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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