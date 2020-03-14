Все сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на месяц переводятся на удаленную работу

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса с 16 марта по 12 апреля переводятся на работу из дома, если их присутствие на работе не абсолютно необходимо. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Накануне мэр Нью-Йорка объявил о введении в городе чрезвычайного положения.

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"Мы просим весь персонал работать из дома, если только их физическое присутствие не принципиально необходимо для выполнения их рабочих задач, - информировал Дюжаррик. - Это решение будет действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля".

Представитель генсека добавил, что через три недели ООН примет решение о том, будет ли необходимо продлить для сотрудников работу из дома.

"Мы стремимся к тому, чтобы сократить физическое присутствие сотрудников в штаб-квартире, при этом продолжая выполнять наш мандат", - подчеркнул Дюжаррик. Он добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает пристально следить за ситуацией для принятия решений по дальнейшим мерам.

Власти американского штата Нью-Йорк зафиксировали за сутки 93 случая заражения новым коронавирусом на его территории. В четверг число зараженных составляло 328, за сутки оно достигло 421. Более 50 человек госпитализированы. При этом, по словам губернатора штата, официальные данные нерепрезентативны и на самом деле число зараженных может быть значительно больше.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.