Киностудии в США приостанавливают съемки на фоне распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американские киностудии, в том числе Netflix и Disney, приостанавливают съемки своих проектов на фоне угрозы распространения в стране и мире нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте журнал Forbes .

На такой шаг кинокомпании пошли, по его данным, в качестве предупредительной меры на фоне вводящихся на территории многих американских штатов ограничений на собрание людей большими группами. Так, руководство Netflix решило временно остановить работу над всеми без исключения своими сериалами и полнометражными фильмами на территории США и Канады. Ограничение вводится с 16 марта сроком на две недели и до последующих уведомлений.

Disney временно заморозила производство нескольких фильмов, в съемках которых задействованы реальные актеры. Кроме того, прекратится работа над телешоу производства принадлежащих Disney телекомпаний ABC, а также 20th Century Fox TV.

Американская компания Apple приостановила производство сериала "Утреннее шоу". Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус. Медиакорпорация NBCUniversal временно прекратит производство 35 проектов, в том числе - нескольких популярных вечерних телешоу.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.