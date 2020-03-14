Новая Зеландия вводит 14-дневную изоляцию для всех приезжающих

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии ввело дополнительные меры для защиты страны от коронавируса. Как сообщила в субботу премьер-министр страны Джасинда Ардерн, с полуночи воскресенья все въезжающие на территорию государства должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.

По словам Ардерн, новые правила будут касаться всех въезжающих, включая новозеландцев, и исключение будет сделано только для жителей тихоокеанских островных государств, где еще не было выявлено ни одного инфицированного. "У нас будут самые строгие правила по пересечению границы в мире, и я не приношу извинений за это. Сейчас беспрецедентное время и, если нет необходимости ехать за границу, то стоит на какой-то период ограничится своим двором", - цитирует премьер-министра издание The New Zealand Herald. Также глава правительства отметила, что на ближайшие 30 дней все порты Новой Зеландии будут закрыты для круизных судов.

Новые ограничения будут действовать в течение 16 дней, после чего правительство примет решение об их смягчении или продлении.

Ожидается, что в начале следующей недели власти введут запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. "Мы понимаем, что эти решения разочаровывают людей, но нашим приоритетом остается здоровье населения", - отметила премьер.

На территории Новой Зеландии были зарегистрированы шесть случаев заражения новым коронавирусом, диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. В данный момент подтверждения диагноза ожидают еще два человека, вернувшихся в страну из США. Граница Новой Зеландии закрыта для иностранцев, въезжающих из Китая и Ирана, а все прибывающие из Италии и Южной Кореи обязаны провести 14 дней в изоляции.