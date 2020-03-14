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Распространение коронавируса нового типа

В Москве обязали живущих с людьми на карантине тоже оставаться на больничном

Согласно указу мэра Москвы, такие граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Граждане, которые в Москве проживают с теми, кто находится на карантине после посещения стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, тоже обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Об этом говорится в указе мэра Москвы, который размещен на сайте мэра и правительства столицы.

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"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей", - говорится в документе.

В Москве 5 марта перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции в течение 14 дней. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

13 марта в Москве было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки с 34 до 45 человек.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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