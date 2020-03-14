Врачи в Гонконге рассказали о проблемах с легкими у вылечившихся от коронавируса

ТАСС, 14 марта. Врачи в Гонконге выяснили, что у некоторых излечившихся от вызываемого коронавирусом заболевания пациентов наблюдается снижение функции легких. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post .

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"Они (выздоровевшие - прим. ТАСС) задыхаются, если идут чуть быстрее [обычного]. У некоторых пациентов, вероятно, функция легких снизилась на 20-30%", - передает издание слова представителя одной из гонконгских больниц.

Такой вывод был сделан врачами по результатам наблюдения за несколькими пациентами после выписки. Он отметил, что для восстановления работы легких им будет назначен курс физиотерапии.