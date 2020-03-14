{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Врачи в Гонконге рассказали о проблемах с легкими у вылечившихся от коронавируса

Им будет назначен курс физиотерапии, пишет газета South China Morning Post

ТАСС, 14 марта. Врачи в Гонконге выяснили, что у некоторых излечившихся от вызываемого коронавирусом заболевания пациентов наблюдается снижение функции легких. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Они (выздоровевшие - прим. ТАСС) задыхаются, если идут чуть быстрее [обычного]. У некоторых пациентов, вероятно, функция легких снизилась на 20-30%", -  передает издание слова представителя одной из гонконгских больниц.

Такой вывод был сделан врачами по результатам наблюдения за несколькими пациентами после выписки. Он отметил, что для восстановления работы легких им будет назначен курс физиотерапии.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мэрия Москвы обязала работодателей контролировать соблюдение карантина их сотрудниками
При этом мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил жителей за то, что они "с пониманием и ответственностью" соблюдают ограничительные меры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС