Мэрия Москвы обязала работодателей контролировать соблюдение карантина их сотрудниками

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Работодателей в Москве обязали не допускать на работу сотрудников, которые должны находиться на карантине после посещения стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в субботу.
"На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников. Напомню, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда", - написал мэр.
Собянин отметил, что большинство москвичей "с пониманием и ответственностью" соблюдают ограничительные меры. Он выразил жителям благодарность.
5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
13 марта в столице было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе выявлено 24 случая. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки с 34 до 45 человек.