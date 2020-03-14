Мэрия Москвы обязала работодателей контролировать соблюдение карантина их сотрудниками

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Работодателей в Москве обязали не допускать на работу сотрудников, которые должны находиться на карантине после посещения стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в субботу.

"На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников. Напомню, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда", - написал мэр.