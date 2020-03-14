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Распространение коронавируса нового типа

Результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у иностранного спортсмена в Югре

Врачи взяли под наблюдение всех лиц, контактировавших с ним

ТАСС, 14 марта. Результаты анализов иностранного спортсмена - участника чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию не подтвердили наличие у него коронавируса. Об этом сообщили журналистам в субботу в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Накануне постояльцев гостиницы "Олимпийской" города Ханты-Мансийска эвакуировали из-за подозрения COVID-19 у спортсмена из норвежской сборной.

"У представителя норвежской сборной по спортивному ориентированию не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", - сказали в департаменте.

Спортсмен обратился за медицинской помощью самостоятельно, с жалобами на симптомы респираторной инфекции и незначительное повышение температуры. По его словам, он также получил сообщение, что у его знакомого, с которым он общался перед отъездом, выявили коронавирус.

"Медработники взяли под наблюдение всех лиц, контактировавших с данным спортсменом, он сам изолирован в инфекционный бокс, в месте проживания проведена заключительная дезинфекция. Управление Роспотребнадзора по Югре выдало предписание об изоляции близкого окружения спортсмена", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что заключительные гонки чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию, которые должны состояться в Ханты-Мансийске 14 и 15 марта, пройдут без зрителей из-за опасности распространения коронавируса.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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