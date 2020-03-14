"Белавиа" приостанавливает полеты в аэропорты Украины, Польши и Кипра

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов в аэропорты Украины, Польши и Кипра из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в субботу на сайте авиаперевозчика.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) - с 17 по 31 марта, Кипр (Ларнака) - с 15 по 30 марта, Польша (Варшава) - с 15 по 27 марта", - сказано в сообщении.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы, проинформировали в "Белавиа", возможно осуществить до 31 декабря 2020 года.

Ранее национальный авиаперевозчик из-за ситуации с коронавирусом заявил об отмене около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов, до этого были прекращены рейсы в итальянские Милан и Рим, туркменистанский Ашхабад.

В Белоруссии в настоящий момент насчитывается 27 заразившихся коронавирусом граждан.