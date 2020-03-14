{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Белавиа" приостанавливает полеты в аэропорты Украины, Польши и Кипра

Компания обязуется возвратить пассажирам средства за купленные билеты до конца 2020 года

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов в аэропорты Украины, Польши и Кипра из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в субботу на сайте авиаперевозчика.

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) - с 17 по 31 марта, Кипр (Ларнака) - с 15 по 30 марта, Польша (Варшава) - с 15 по 27 марта", - сказано в сообщении.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы, проинформировали в "Белавиа", возможно осуществить до 31 декабря 2020 года.

Ранее национальный авиаперевозчик из-за ситуации с коронавирусом заявил об отмене около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов, до этого были прекращены рейсы в итальянские Милан и Рим, туркменистанский Ашхабад.

В Белоруссии в настоящий момент насчитывается 27 заразившихся коронавирусом граждан.

Теги
БелоруссияУкраинаКипрПольшаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Организаторы "Тотального диктанта" приостановили автопробег из Таллина в Санкт-Петербург
"Тотальное путешествие" планировалось через пять стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС