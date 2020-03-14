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Распространение коронавируса нового типа

В Гонконге коронавирус диагностирован у излечившегося в Японии пассажира лайнера

Проведенные повторные тесты дали положительный результат

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Медики в Гонконге повторно диагностировали коронавирус у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, которого ранее излечили от заболевания в Японии. Об этом сообщила в субботу радиостанция RTHK со ссылкой на местные органы здравоохранения.

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Речь идет о 85-летнем жителе Гонконга, который вернулся сюда 10 марта после лечения от последствий коронавируса в японском госпитале. 12 марта он обратился в местную больницу с жалобами на боли в груди. При этом у него не наблюдалось повышенной температуры и респираторных симптомов.

На следующий день после госпитализации у мужчины проявился кашель. После этого пациент был переведен из обычной палаты в изолятор. Проведенные тесты на коронавирус дали положительный результат. Два человека, находившиеся с ним в одной палате, взяты под наблюдение.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге достигло 140 человек с четырьмя летальными исходами.

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