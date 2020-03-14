FT: в Британии существенно ужесточат меры борьбы с коронавирусом на следующей неделе

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании на следующей неделе объявят о существенном ужесточении мер по борьбе с распространением нового коронавируса на территории королевства. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times , ссылаясь на источники в правительстве страны.

Согласно полученной изданием информации, в ближайшие дни парламенту будет представлен законопроект об экстренных мерах борьбы с инфекцией. Среди прочего он предполагает ограничение на проведение массовых мероприятий. При этом еще в четверг премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции заявил, что его правительство пока не намерено закрывать школы по примеру многих других стран или запрещать гражданам собираться группами больше 500 человек, как это, например, сделали власти Шотландии. Как тогда подчеркивали Джонсон и его советники, данные меры недостаточно эффективны и лишь незначительно повлияют на число случаев заражения, а также скорость, с которой вспышка заболевания достигнет своего пика.

Как отмечает FT, глава правительства был вынужден изменить свою позицию на фоне усиливающегося давления коллег и общественности, обеспокоенных тем, что по сравнению с властями других стран Европы британское руководство недостаточно решительно борется с проблемой.

Местные власти и частные компании в королевстве по собственной инициативе отменяют массовые мероприятия, которые должны были состояться в стране в ближайшие дни. Организаторы Лондонского марафона решили перенести его с апреля на октябрь, а руководители британских футбольных клубов приняли совместное решение приостановить матчи Чемпионата Англии по футболу. Власти Лондона сообщили об отмене торжеств по случаю празднования Дня святого Патрика, а Лондонская школа экономики объявила о переходе на дистанционное обучение студентов.

В пятницу число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев заражения новым коронавирусом увеличилось с 590 до 798. 11 человек умерли. Как заявил в четверг научный советник британского правительства Патрик Валланс, собранная к настоящему моменту статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.