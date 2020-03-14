Росгвардия из-за коронавируса ограничивает проведение массовых ведомственных мероприятий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Росгвардия сокращает из-за коронавируса проведение массовых ведомственных мероприятий, в том числе совещаний, за исключением чрезвычайно важных и неотложных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В войсках до особого распоряжения организовано проведение барьерных мероприятий, предусматривающих термометрию личного состава по прибытию на службу. Максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных и развлекательных, за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что отменены выезды за пределы России, за исключением неотложных командировок.

Также в ведомстве подчеркнули, что Росгвардия из-за пандемии коронавируса в целях профилактики создала резерв средств индивидуальной защиты, дезинфекции и лекарственных препаратов для личного состава на базе медицинских организаций. Кроме того, в ведомстве сформированы внештатные противоэпидемические бригады. "В округа, организации и подразделения войск национальной гвардии направлены временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции, временные рекомендации по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции, план неотложных мероприятий медицинской службы войск национальной гвардии по предупреждению заноса и распространения среди личного состава COVID-19", - заключили в ведомстве.