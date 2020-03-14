Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Медицинские стационары Москвы закрыли для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В городские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращен допуск посетителей к пациентам. Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать "посылки" своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение.

"Также сообщаем, что в городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры. Эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по городу Москве", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. По словам мэра Сергея Собянина, в подписанном им указе режим повышенной готовности официально признается обстоятельством непреодолимой силы, "в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".