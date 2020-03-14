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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Белоруссии сообщил о положительных тестах на коронавирус у пяти студентов

На сегодняшний день заболевание, вызванное новым вирусом, выявлено у 27 граждан республики

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) по итогам предварительного теста выявлен положительный результат на наличие нового коронавируса. Такую информацию распространила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

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"На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) был выявлен у 27 граждан. Из них первые три уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, пятерым студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на коронавирус, проводится уточняющая диагностика", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что состояние всех остальных пациентов, у которых было диагностировано заболевание, удовлетворительное, один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.

Как пояснили в Минздраве, госпитализация студентов и преподавателей БГУ, а также санитарная обработка помещений вуза связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен коронавирус. "К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь, скрыв, что пребывал в северной Италии, в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть "контактов первого уровня" проживает в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на 14 марта в учреждения здравоохранения Белоруссии для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли контактировать со студентом, в семье которого есть заразившийся.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

Теги
БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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