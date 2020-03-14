Врачи Росгвардии готовы вылететь в любой регион в случае выявления у сотрудника COVID-19

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бригады врачей-специалистов Росгвардии готовы вылететь в любой регион страны в случае выявления у сотрудника ведомства коронавируса или подозрения на него. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Создан резерв главнокомандующего войсками национальной гвардии, состоящий из специалистов отдела особо опасных инфекций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора войск национальной гвардии РФ. Бригады врачей-специалистов готовы вылететь в любой регион страны для проведения комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге выявления больного или, предположительно, больного COVID-19 среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с медицинским персоналом ведомства проведены занятия по ранней диагностике, алгоритму действий и профилактике заболевания. "В случае выявления признаков коронавирусной инфекции военнослужащие и сотрудники и гражданский персонал Росгвардии будут проходить лечение в специализированных медицинских организациях определенных Минздравом России, с которыми у Росгвардии организовано взаимодействие", - заключили в ведомстве.