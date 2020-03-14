Норвегия может закрыть границу из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Норвегии рассматривают возможность закрыть границы страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила в субботу телекомпании NRK премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

"Правительство рассматривает вопрос закрытия границы Норвегии", - сказала она. С такой просьбой к властям обратилось руководство регионов Нурланн и Тромс.

Ранее Норвегия ввела более жесткие условия для въезда страну. В частности, теперь все, кто возвращается в Норвегию после пребывания в любой другой стране, кроме Швеции и Финляндии, должны отправляться в карантин.

В Норвегии к субботе зафиксировано в общей сложности 907 случаев заражения коронавирусом. Норвежский МИД ранее призвал граждан страны отказаться от любых поездок за рубеж без острой необходимости. Кроме того, норвежцам, в настоящее время находящихся за границей, рекомендовано как можно скорее вернуться домой.

В четверг от коронавируса в стране впервые умер пациент. Первый случай заражения выявили в конце февраля. С вечера четверга в Норвегии закрылись, по решению властей, все детсады, школы и высшие учебные заведения.