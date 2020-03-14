{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Норвегия может закрыть границу из-за коронавируса

Пока же все, кто возвращается в Норвегию после пребывания в любой другой стране, кроме Швеции и Финляндии, должны отправляться в карантин

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Норвегии рассматривают возможность закрыть границы страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила в субботу телекомпании NRK премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

На эту тему
Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

"Правительство рассматривает вопрос закрытия границы Норвегии", - сказала она. С такой просьбой к властям обратилось руководство регионов Нурланн и Тромс.

Ранее Норвегия ввела более жесткие условия для въезда страну. В частности, теперь все, кто возвращается в Норвегию после пребывания в любой другой стране, кроме Швеции и Финляндии, должны отправляться в карантин.

В Норвегии к субботе зафиксировано в общей сложности 907 случаев заражения коронавирусом. Норвежский МИД ранее призвал граждан страны отказаться от любых поездок за рубеж без острой необходимости. Кроме того, норвежцам, в настоящее время находящихся за границей, рекомендовано как можно скорее вернуться домой.

В четверг от коронавируса в стране впервые умер пациент. Первый случай заражения выявили в конце февраля. С вечера четверга в Норвегии закрылись, по решению властей, все детсады, школы и высшие учебные заведения.

 

Теги
НорвегияСульберг, ЭрнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Школьники Петербурга с 16 марта смогут перейти на удаленное обучение из-за коронавируса
Председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что город готов обеспечить дистанционное обучение любых классов в любом количестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС