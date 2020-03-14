{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Режим свободного посещения школ и детсадов ввели в Новгородской области с 16 марта

В регионе отменили все массовые мероприятия с участием более 50 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Новгородские власти ввели свободное посещение детских садов и школ на территории Новгородской области с 16 марта для усиления профилактики коронавируса. Такой же формат обучения рекомендуется организовать в колледжах и вузах региона, отменяются массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Андрей Никитин в субботу.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"С 16 числа мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные, любые мероприятия массовые (более 50 человек). С этой же даты вводим свободное посещение в школах, детских садах, организациях среднего профессионального образования и то же самое рекомендуем сделать университетам нашим. Кроме этого, мы рекомендуем всем владельцам торговых объектов, общественных площадок также сократить и отменить массовые мероприятия", - сообщил Никитин, добавив, что на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

Он также отметил, что вводится усиленный санитарный контроль во всех организациях стационарного проживания. Речь идет о школах-интернатах, спортивных школах, домах престарелых, лечебных учреждениях. По словам губернатора, указ бессрочный, срок его действия будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом на территории Новгородской области. Что касается крупных совещаний в правительстве региона, то теперь их будут проводить по видеосвязи.

"Будем переходить на формат совещаний по видеосвязи, я свой график сильно менять не буду. 18 числа у нас планировалось (выездное) заседание правительства в Шимске, мы его проведем здесь (в Великом Новгороде) по видеосвязи, то есть, не собирая большое количество людей", - добавил Никитин.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Великобритании число жертв коронавируса выросло до 21
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС