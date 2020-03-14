Режим свободного посещения школ и детсадов ввели в Новгородской области с 16 марта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Новгородские власти ввели свободное посещение детских садов и школ на территории Новгородской области с 16 марта для усиления профилактики коронавируса. Такой же формат обучения рекомендуется организовать в колледжах и вузах региона, отменяются массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Андрей Никитин в субботу.

"С 16 числа мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные, любые мероприятия массовые (более 50 человек). С этой же даты вводим свободное посещение в школах, детских садах, организациях среднего профессионального образования и то же самое рекомендуем сделать университетам нашим. Кроме этого, мы рекомендуем всем владельцам торговых объектов, общественных площадок также сократить и отменить массовые мероприятия", - сообщил Никитин, добавив, что на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

Он также отметил, что вводится усиленный санитарный контроль во всех организациях стационарного проживания. Речь идет о школах-интернатах, спортивных школах, домах престарелых, лечебных учреждениях. По словам губернатора, указ бессрочный, срок его действия будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом на территории Новгородской области. Что касается крупных совещаний в правительстве региона, то теперь их будут проводить по видеосвязи.

"Будем переходить на формат совещаний по видеосвязи, я свой график сильно менять не буду. 18 числа у нас планировалось (выездное) заседание правительства в Шимске, мы его проведем здесь (в Великом Новгороде) по видеосвязи, то есть, не собирая большое количество людей", - добавил Никитин.