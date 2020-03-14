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Распространение коронавируса нового типа

Украинцы смогут вернуться в страну на собственном транспорте

В то же время Совбез призвал граждан вернуться до 17 марта

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Граждане Украины, которые передвигаются на собственном транспорте, смогут вернуться в страну через пункты пропуска на госгранице. Об этом сообщается в субботу на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на две недели будут закрыты пункты пропуска на государственной границе Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным автотранспортом, пункты пропуска будут открыты", - говорится в сообщении СНБО.

В то же время Совбез призвал украинцев вернуться в страну до 17 марта. "В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами", - отмечается в сообщении.

В СНБО также отметили, что в течение следующих двух недель из-за коронавируса прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением тех, кто обладает правом на постоянное или временное проживание на территории страны, и по отдельным решениям МИД - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

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