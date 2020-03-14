Анализы не выявили коронавирус у контактировавших с заболевшей жительницей Белгорода

КУРСК, 14 марта. /ТАСС/. Анализы, взятые у 14 человек, контактировавших с заболевшей коронавирусом жительницей Белгорода, не подтвердили наличие у них этого вируса, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Белгородской области.

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Жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией доставили в одну из больниц Москвы 8 марта. Заболевшая постоянно проживает в Москве, в Белгороде находилась у родственников непродолжительное время.

"Проведенные 12 марта анализы 14 лиц, контактировавших с ней и находящихся в карантине, отрицательные. Состояние проходящей лечение в Москве девушки остается стабильным - врачи определяют ход протекания заболевания как "легкая степень тяжести", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в правительстве региона, на основании следующих анализов, результаты которых станут известны 17 марта, будет принято решение о возможном завершении карантина для контактировавших с заболевшей жительницей Белгорода.