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Распространение коронавируса нового типа

У сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве выявили коронавирус

Это первый случай заболевания сотрудника штаб-квартиры организации

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудник штаб-квартиры ООН в Женеве заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу журналистам официальный представитель отделения ООН в Женеве Алессандра Веллуччи.

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"В Женеве в добавление к случаям, которые ранее были подтверждены, сейчас поступила информация о положительном тесте на заболевание COVID-19 (заболевание, вызываемое новым типом коронавируса - прим. ТАСС) коллеги, работавшего во Дворце Наций", - отметила она. В настоящее время этим случаем занимаются "профессионалы-медики", добавила она. Медицинская служба отделения ООН заверила, что поскольку заболевший в пятницу не присутствовал во Дворце Наций, до этого - во время пребывания в своем офисе - не имел симптомов, то "не должно быть большой обеспокоенности" по поводу распространения инфекции.

Это первый случай заболевания сотрудника штаб-квартиры ООН.

 

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