В Калининградской области с 16 марта вводится режим повышенной готовности

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности вводится с понедельника, 16 марта, на территории Калининградской области в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Решение об этом принято губернатором Антоном Алихановым в субботу на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией и внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 16 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. В связи с этим до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек", - говорится в сообщении.