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Распространение коронавируса нового типа

В Калининградской области с 16 марта вводится режим повышенной готовности

До 30 апреля отменяются деловые, культурные и развлекательные массовые мероприятия

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности вводится с понедельника, 16 марта, на территории Калининградской области в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Решение об этом принято губернатором Антоном Алихановым в субботу на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией и внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 16 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. В связи с этим до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек", - говорится в сообщении.

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По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабуры, по данным за 13 марта проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения.

Она также рассказала на заседании, что в коллективных местах пребывания (гостиницах) не отменяют бронирование и заселяют иностранных граждан, приехавших из стран "красной зоны" - Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи. При этом региональное управление Роспотребнадзора и правительство области призывает руководство отелей не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев и сообщать предварительно о случаях бронирования иностранными гражданами на время карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области выявлено двое заболевших новым коронавирусом.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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