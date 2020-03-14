Минздрав Карелии рекомендовал врачам отменить отпуска в связи коронавирусной инфекцией

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 марта. /ТАСС/. Врачам в Карелии рекомендовано отменить плановые отпуска, а руководству медучреждений - по необходимости вызывать сотрудников с отдыха на работу. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" в субботу сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В связи с введением режима повышенной готовности к приходу в Карелию новой коронавирусной инфекции за моей подписью в учреждения здравоохранения направлены рекомендации, касающиеся отмены отпусков медицинских работников, а при необходимости - и отзыва из отпуска", - говорится в сообщении.

Решение о вызове из отпуска главврачи будут принимать индивидуально в каждом конкретном случае, подчеркнул Охлопков. "Никто не может заставить человека работать против воли", - отметил республиканский министр.

По последним данным, в Карелии не фиксировали ни одного подтвержденного случая пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. На сегодняшний день 32 человека из Петрозаводска, Кондопожского и Сортавальского районов находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы, восемь человек госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус: у четырех из них первый анализ показал отрицательный результат, пробы остальных находятся в работе.