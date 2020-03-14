В Дании от коронавируса умер первый пациент

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Первый смертельный случай из-за в коронавируса зарегистрирован в Дании. Об этом в субботу сообщило агентство Ritzaus Bureau.

Речь идет о 81-летней пациентке в столичном регионе, у которой также были другие серьезные заболевания.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Дании выросло за сутки с 801 до 827. Об этом в субботу информировало управление безопасности пациентов королевства.

Тестирование на коронавирус нового типа прошли 4446 человек, 23 зараженных находятся в больницах, четыре пациента - в отделениях интенсивной терапии, из них двое - в критическом состоянии.