Число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 4233

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Число людей, заразившихся коронавирусом нового вида, в Германии достигло 4233. Об этом сообщило в субботу издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

Самоизоляция на уровне стран и граждан. Пандемия коронавируса меняет привычную жизнь

Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн - Вестфалия, где заразились более 1636 человек, далее следуют Бавария и Баден - Вюртемберг (681 и 569 случаев заражения соответственно). От последствий вызванного коронавирусом заболевания в ФРГ умерли восемь человек, один немец умер в Египте.

Накануне СМИ сообщали о 3387 заразившихся новым коронавирусом в Германии. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных случаев инфицирования составляло в пятницу вечером 3062.