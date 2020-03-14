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Распространение коронавируса нового типа

Сенат Берлина запретил проведение в городе мероприятий с участием более 50 человек

Власти столицы также распорядились закрыть рестораны, клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Сенат Берлина принял решение о немедленном введении запрета на проведение в столице Германии мероприятий с участием более 50 человек из-за опасности заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении.

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"Сенат принял сегодня решение о том, что в Берлине немедленно запрещаются все открытые и закрытые мероприятия с участием более 50 человек", - отмечается в нем. Кроме того, власти столицы распорядились закрыть "пивные, клубы, игровые заведения, ярмарки, букмекерские конторы и подобные заведения". То же самое касается кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, выставок и других похожих учреждений.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

В Германии заразились более 4 тыс. человек, скончались восемь.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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