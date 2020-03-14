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Распространение коронавируса нового типа

Третья смерть из-за коронавируса зафиксирована в Норвегии

Ранее власти Норвегии закрыли все аэропорты и порты страны и ввели более жесткий погранконтроль

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Третий пациент умер от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, в Норвегии. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро NTB.

Умерший был жителем Осло, уточнило агентство.

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Ранее власти Норвегии приняли решение с понедельника закрыть все аэропорты и порты страны и ввести более жесткий погранконтроль.

По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, к вечеру субботы в стране зафиксировано в общей сложности свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Норвежский МИД ранее призвал граждан страны отказаться от любых поездок за рубеж без острой необходимости. Кроме того, норвежцам, в настоящее время находящимся за границей, рекомендовано как можно скорее вернуться домой.

В четверг от коронавируса в стране впервые умер пациент. Первый случай заражения выявили в конце февраля. С вечера четверга в Норвегии закрылись все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, более 5,3 тысячи умерли.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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