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Распространение коронавируса нового типа

Royal Caribbean приостановила круизы своих судов во всем мире

Запрет на круизы будет действовать до 11 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Компания Royal Caribbean приостановила до 11 апреля круизы своих судов не только в пределах территориальных вод США, но и во всем мире на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на ее сайте.

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"Ввиду глобальной ситуации с общественным здравоохранением Royal Caribbean решила временно прекратить плавание всего своего флота в мире с полуночи (08:00 мск - прим. ТАСС) воскресенья. Мы завершим все уже совершаемые плавания в намеченные сроки и поможем пассажирам благополучно вернуться домой", - уточнила компания. Royal Caribbean рассчитывает возобновить круизы 11 апреля.

Президент США Дональд Трамп написал в пятницу на своей странице в Twitter, что Royal Caribbean, Carnival, Norwegian и MSC по настоянию американских властей согласились приостановить рейсы своих круизных лайнеров на 30 дней из-за коронавируса. Royal Caribbean первоначально ограничилась только прекращением плавания в территориальных водах Соединенных Штатов.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430, умерли 50 человек. Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

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Распространение коронавируса нового типа
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